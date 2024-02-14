Джонсон заявив, що не виноситиме на голосування допомогу Україні, — журналіст

Сенат США. Фото: АР

Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню розміром 95 млрд дол., 60 з яких — для Києва. Однак спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наразі не збирається виносити на розгляд підтриманий Сенатом законопроєкт, що містить допомогу Україні.

Про це у вівторок, 13 лютого, повідомив американський журналіст Джейк Шерман в соцмережі Х (Twitter) з посиланням на слова самого Джонсона.

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Що сказав Шерман

За словами Шермана, він запитав Джонсона, чи той збирається винести на розгляд в Палаті законопроєкт Сенату.

"Зараз точно ні. Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні дедлайни, і саме на цьому зараз зосереджена увага Палати представників", — цитує журналіст спікера.

Допомога Україні від США

Як відомо, Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів для допомоги Україні.

Надалі ухвалити рішення має Палата представників, але дата голосування невідома. Спікер Майк Джонсон піддав критиці законопроєкт Сенату і поставив під сумнів його схвалення.

Обидві палати Конгресу США мають підтримати закон, перш ніж президент Джо Байден його підпише.

Глава українського уряду Денис Шмигаль розповів, що 50 млрд доларів з допомоги США буде спрямовано на оборону України.