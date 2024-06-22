В МИДе подтвердили ДТП с украинцами в Румынии

Автобус. Фото: True Ua

В Румынии на трассе опрокинулся автобус с пассажирами, в котором находились 50 украинцев. Девять из них получили незначительные травмы.

Об этом пресс-служба МИД сообщила в комментарии Суспільному.

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ДТП с украинцами в Румынии

Утром пассажирский автобус, в котором находились 50 граждан Украины, попал в ДТП на территории Румынии.

По данным МИД, девять украинцев получили незначительные травмы в результате аварии, им была оказана консульская помощь.

Все граждане продолжили путешествие на другом транспортном средстве.

Ранее СМИ писали, что авария произошла в пять утра. Украинские пассажиры ехали из Киева в Болгарию на отдых с туроператором "Албена Тревел Групп".

Кроме того, в Польше произошло ДТП с участием пассажирского автобуса MAN. В транспортном средстве находились 56 украинцев.

А в Румынии рейсовый автобус врезался в фуру. В результате пострадали 57 граждан Украины, среди них 42 несовершеннолетних.