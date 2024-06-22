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У Румунії перекинувся пасажирський автобус — там могли бути українці

22 червня 2024 10:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ДТП з автобусом в Румунії 22 червня
Автобус в кюветі. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Румунії на трасі перекинуся автобус із пасажирами. За попередніми даними, у транспортному засобі могли перебувати українці, які їхали на відпочинок.

Про це повідомляє низка Telegram-каналів.

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Аварія з автобусом в Румунії

За даними ЗМІ, аварія сталася о п'ятій ранку. Українські пасажири їхали з Києва до Болгарії на відпочинок з туроператором "Албена Тревел Груп".

Внаслідок інциденту є постраждалі, їх уже забрала швидка. Причини будуть встановлювати правоохоронці.

Водночас румунські медіа пишуть, що автобусом їхали громадяни Болгарії. За їхніми даними, постраждали четверо людей, серед яких дитина. Подробиці та причини ДТП наразі невідомі.

Нагадаємо, у Польщі сталася ДТП за участю пасажирського автобуса MAN. У транспортному засобі перебувало 56 українців.

Також ми писали, що у Румунії рейсовий автобус врізався у фуру. Внаслідок цього постраждали 57 громадян України, серед них 42 неповнолітніх. 

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Румунія
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