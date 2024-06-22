ДТП с автобусом в Румынии 22 июня

В Румынии перевернулся пассажирский автобус — там могли быть украинцы
В Румынии на трассе перекинулся автобус с пассажирами. По предварительным данным, в транспортном средстве могли находиться украинцы, которые ехали на отдых.
Об этом сообщают ряд Telegram-каналов.
Авария с автобусом в Румынии
По данным СМИ, авария произошла в пять утра. Украинские пассажиры ехали из Киева в Болгарию на отдых с туроператором "Албена Тревел Групп".
В результате инцидента есть пострадавшие, их уже забрала скорая. Причины будут устанавливать правоохранители.
В то же время румынские медиа пишут, что в автобусе ехали граждане Болгарии. По их данным, пострадали четыре человека, среди которых ребенок. Подробности и причины ДТП пока неизвестны.
Напомним, в Польше произошло ДТП с участием пассажирского автобуса MAN. В транспортном средстве находились 56 украинцев.
Также мы писали, что в Румынии рейсовый автобус врезался в фуру. В результате пострадали 57 граждан Украины, среди них 42 несовершеннолетних.
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