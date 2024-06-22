ДТП с автобусом в Румынии 22 июня

Автобус в кювете. Фото: соцсети

В Румынии на трассе перекинулся автобус с пассажирами. По предварительным данным, в транспортном средстве могли находиться украинцы, которые ехали на отдых.

Об этом сообщают ряд Telegram-каналов.

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Авария с автобусом в Румынии

По данным СМИ, авария произошла в пять утра. Украинские пассажиры ехали из Киева в Болгарию на отдых с туроператором "Албена Тревел Групп".

В результате инцидента есть пострадавшие, их уже забрала скорая. Причины будут устанавливать правоохранители.

В то же время румынские медиа пишут, что в автобусе ехали граждане Болгарии. По их данным, пострадали четыре человека, среди которых ребенок. Подробности и причины ДТП пока неизвестны.

Напомним, в Польше произошло ДТП с участием пассажирского автобуса MAN. В транспортном средстве находились 56 украинцев.

Также мы писали, что в Румынии рейсовый автобус врезался в фуру. В результате пострадали 57 граждан Украины, среди них 42 несовершеннолетних.