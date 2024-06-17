Автобус з українцями потрапив у ДТП в Румунії — багато поранених

ДТП з постраждалими. Фото: Digi24.ro

У Румунії рейсовий автобус врізався в фуру. Внаслідок ДТП постраждали 57 громадян України, серед них 42 неповнолітніх. Четверо постраждалих госпіталізовані.

Про це повідомило видання News.ro у понеділок, 17 червня.

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Подробиці ДТП з українцями в Румунії

Аварія сталася на залізничному переїзді в румунському місті Констанца. За даними поліції, автобус та вантажівка рухалися в одному напрямку.

"Водії були протестовані на алкотестері та за допомогою наданого алкотестера з метою виявлення ознак можливої наявності психоактивних речовин, результати виявилися негативними", — повідомили представники поліції Констанци.

Повідомляється, що 49 пасажирів автобуса були доставлені до спортзалу в Неводарі, звідки їх заберуть іншим автобусом.

Зіткнення автобуса з українцями та вантажівки в Румунії. Фото: News.ro

На місці ДТП працювали рятувальники

"Десять дорослих і 39 дітей були забрані мікроавтобусами і доставлені в спортзал в Неводарі, звідки їх забере інший автобус", — повідомили пожежники.

Загалом у салоні автобуса перебували 57 українців — 42 неповнолітніх та 15 дорослих. Чотирьох людей доставили до лікарні: двох дорослих і двох дітей.

Поліція порушила кримінальну справу за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень.

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