На Кіровоградщині сталася ДТП — є жертви

Моторошна ДТП на Кіровоградщині — є загиблі та постраждалі
Біля села Розсохуватка Злинської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області у суботу, 15 червня, сталася моторошна ДТП. Внаслідок автокатастрофи є загиблий та постраждалі.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Кіровоградській області.
Жахлива ДТП на Кіровоградщині
Як повідомляють у пресслужбі рятувальників, водій легковика Dacia Sandero не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини автостради та перекинувся.
Внаслідок аварії одна особа загинула, ще п'ять отримали травми.
Загін ДСНС, який прибув на місце ДТП, знеструмив легковик, встановив його на колеса та переправив його буксиром до безпечного місця.
Потерпілих передали лікарям швидкої допомоги для невідкладної шпиталізації.
Нагадаємо, раніше в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала вагітна жінка та автомобіль швидкої допомоги, який прямував на допомогу породіллі.
Ще одна моторошна аварія сталася в Одесі: водій на шаленій швидкості збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.
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