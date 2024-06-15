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Моторошна ДТП на Кіровоградщині — є загиблі та постраждалі

15 червня 2024 13:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Кіровоградщині сталася ДТП — є жертви
Працівники ДСНС оглядають автомобіль. Фото: ДСНС Кіровоградської області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Біля села Розсохуватка Злинської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області у суботу, 15 червня, сталася моторошна ДТП. Внаслідок автокатастрофи є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Кіровоградській області

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Як повідомляють у пресслужбі рятувальників, водій легковика Dacia Sandero не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини автостради та перекинувся.

дснс кіровоградщина
Рятувальники транспортують потерпілого. Джерело: ДСНС Кіровоградської області

Внаслідок аварії одна особа загинула, ще п'ять отримали травми. 

дснс дтп
Рятувальники вантажать потерпілого. Джерело: ДСНС Кіровоградської області

Загін ДСНС, який прибув на місце ДТП, знеструмив легковик, встановив його на колеса та переправив його буксиром до безпечного місця.

дснс автокатастрофа
Рятувальники транспортують потерпілого. Джерело: ДСНС Кіровоградської області

Потерпілих передали лікарям швидкої допомоги для невідкладної шпиталізації. 

Нагадаємо, раніше в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала вагітна жінка та автомобіль швидкої допомоги, який прямував на допомогу породіллі.

Ще одна моторошна аварія сталася в Одесі: водій на шаленій швидкості збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході. 

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