В Кировоградской области произошло ДТП — есть жертвы

Работники ГСЧС осматривают автомобиль. Фото: ГСЧС Кировоградской области

Возле села Россоховатка Злинской громады Новоукраинского района Кировоградской области в субботу, 15 июня произошло жуткое ДТП. В результате автокатастрофы есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.

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Как сообщают в пресс-службе спасателей, водитель легковушки Dacia Sandero не справился с управлением, съехал с проезжей части автострады и перевернулся.

Спасатели транспортируют потерпевшего. Источник: ГСЧС Кировоградской области

В результате аварии один человек погиб, еще пять получили травмы.

Спасатели грузят потерпевшего. Источник: ГСЧС Кировоградской области

Прибывший на место ДТП отряд ГСЧС обесточил легковушку, установил ее на колеса и переправил ее буксиром в безопасное место.

Спасатели транспортируют потерпевшего. Источник: ГСЧС Кировоградской области

Пострадавшие были переданы врачам скорой помощи для неотложной госпитализации.

Напомним, ранее в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала беременная женщина и автомобиль скорой помощи, направлявшийся на помощь роженице.

Еще одна жуткая авария произошла в Одессе: водитель на бешеной скорости сбил людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе.