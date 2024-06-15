В Кировоградской области произошло ДТП — есть жертвы

Жуткое ДТП в Кировоградской области — есть погибшие и пострадавшие
Возле села Россоховатка Злинской громады Новоукраинского района Кировоградской области в субботу, 15 июня произошло жуткое ДТП. В результате автокатастрофы есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.
Ужасное ДТП в Кировоградской области
Как сообщают в пресс-службе спасателей, водитель легковушки Dacia Sandero не справился с управлением, съехал с проезжей части автострады и перевернулся.
В результате аварии один человек погиб, еще пять получили травмы.
Прибывший на место ДТП отряд ГСЧС обесточил легковушку, установил ее на колеса и переправил ее буксиром в безопасное место.
Пострадавшие были переданы врачам скорой помощи для неотложной госпитализации.
Напомним, ранее в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала беременная женщина и автомобиль скорой помощи, направлявшийся на помощь роженице.
Еще одна жуткая авария произошла в Одессе: водитель на бешеной скорости сбил людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе.
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