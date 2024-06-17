Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии - много раненых

В Румынии рейсовый автобус протаранил грузовик — пострадали 57 украинцев
В Румынии рейсовый автобус врезался в фуру. В результате ДТП пострадали 57 граждан Украины, среди них 42 несовершеннолетних. Четверо пострадавших госпитализированы.
Об этом сообщило издание News.ro в понедельник, 17 июня.
Подробности ДТП с украинцами в Румынии
Авария произошла на железнодорожном переезде в румынском городе Констанца. По данным полиции, автобус и грузовик двигались в одном направлении.
"Водители были протестированы на алкотестере с целью выявления признаков возможного наличия психоактивных веществ, результаты оказались отрицательными", — сообщили представители полиции Констанцы.
Сообщается, что 49 пассажиров автобуса были доставлены в спортзал в Неводаре, откуда их заберут другим автобусом.
На месте ДТП работали спасатели
"Десять взрослых и 39 детей забрали микроавтобусы и доставили в спортзал в Неводаре, откуда их заберет другой автобус", — сообщили пожарные.
В салоне автобуса находились 57 украинцев — 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Четырех человек доставили в больницу: двух взрослых и двух детей.
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