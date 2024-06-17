Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Румынии рейсовый автобус протаранил грузовик — пострадали 57 украинцев arrow

В Румынии рейсовый автобус протаранил грузовик — пострадали 57 украинцев

17 июня 2024 11:27
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии - много раненых
ДТП с пострадавшими. Фото: Digi24.ro
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Румынии рейсовый автобус врезался в фуру. В результате ДТП пострадали 57 граждан Украины, среди них 42 несовершеннолетних. Четверо пострадавших госпитализированы.

Об этом сообщило издание News.ro в понедельник, 17 июня.

Читайте также:

Подробности ДТП с украинцами в Румынии

Авария произошла на железнодорожном переезде в румынском городе Констанца. По данным полиции, автобус и грузовик двигались в одном направлении.

"Водители были протестированы на алкотестере с целью выявления признаков возможного наличия психоактивных веществ, результаты оказались отрицательными", — сообщили представители полиции Констанцы.

Сообщается, что 49 пассажиров автобуса были доставлены в спортзал в Неводаре, откуда их заберут другим автобусом.

UPDATE - Константина: Активная активность Planul Roşu de intervenţie după un accident innt un TIR şi un autocar cu 57 de cetăţeni ucranineni, dintre care 42 minori / Doi adulţi şi 13 copii a necesat îngrijiri medicale. Patru persoane, la spital – FOTO
Столкновение автобуса с украинцами и грузовика в Румынии. Фото: News.ro

На месте ДТП работали спасатели

"Десять взрослых и 39 детей забрали микроавтобусы и доставили в спортзал в Неводаре, откуда их заберет другой автобус", — сообщили пожарные.

В салоне автобуса находились 57 украинцев — 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Четырех человек доставили в больницу: двух взрослых и двух детей.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений.

Напомним, во Львове водитель BMW допустил столкновение с самокатом: получили травмы 15-летний парень и 18-летняя девушка.

На Кировоградщине в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

В Киеве перевернулся грузовик "Новой почты": на дороге образовалась пробка в сторону станции метро "Почайна".

жертвы
грузовики
столкновение
Румыния
автобусы
полиция
украинцы
ДТП
авария

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку