Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии - много раненых

ДТП с пострадавшими. Фото: Digi24.ro

В Румынии рейсовый автобус врезался в фуру. В результате ДТП пострадали 57 граждан Украины, среди них 42 несовершеннолетних. Четверо пострадавших госпитализированы.

Об этом сообщило издание News.ro в понедельник, 17 июня.

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Авария произошла на железнодорожном переезде в румынском городе Констанца. По данным полиции, автобус и грузовик двигались в одном направлении.

"Водители были протестированы на алкотестере с целью выявления признаков возможного наличия психоактивных веществ, результаты оказались отрицательными", — сообщили представители полиции Констанцы.

Сообщается, что 49 пассажиров автобуса были доставлены в спортзал в Неводаре, откуда их заберут другим автобусом.

Столкновение автобуса с украинцами и грузовика в Румынии. Фото: News.ro

На месте ДТП работали спасатели

"Десять взрослых и 39 детей забрали микроавтобусы и доставили в спортзал в Неводаре, откуда их заберет другой автобус", — сообщили пожарные.

В салоне автобуса находились 57 украинцев — 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Четырех человек доставили в больницу: двух взрослых и двух детей.

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