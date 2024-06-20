Автобус з українцями перекинувся у Польщі 20 червня — є травмовані

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, є постраждалі
У четвер, 20 травня, у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса MAN. У транспортному засобі перебувало 56 українців.
Про це повідомили у пресслужбі Люблінської поліції.
У ДТП постраждало 13 громадян України
У поліції розповіли, що на відрізку дороги між Варшавою та Львовом о 06:50 ранку автобус з'їхав у кювет і перекинувся. На момент аварії в салоні перебувало 56 пасажирів, всі вони — громадяни України.
Наразі відомо, що 13 осіб було госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Решта пасажирів отримали легші травми або залишилися неушкодженими.
За даними польських правоохоронців, водій автобуса був тверезий.
Раніше у Румунії рейсовий автобус врізався в фуру. Внаслідок ДТП постраждали 57 громадян України, серед них 42 неповнолітніх. Четверо постраждалих госпіталізовані.
Також ми писали, що у Львові маршрутка виїхала на узбіччя і збила дитину. На момент аварії світлофори на перехресті не працювали.
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