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У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, є постраждалі

20 червня 2024 12:24
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Автобус з українцями перекинувся у Польщі 20 червня — є травмовані
Автобус, що потрапив у ДТП в Польщі. Фото: пресслужба поліції Любліна
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У четвер, 20 травня, у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса MAN. У транспортному засобі перебувало 56 українців.

Про це повідомили у пресслужбі Люблінської поліції.

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У поліції розповіли, що на відрізку дороги між Варшавою та Львовом о 06:50 ранку автобус з'їхав у кювет і перекинувся. На момент аварії в салоні перебувало 56 пасажирів, всі вони — громадяни України.

Автобус потрапив у ДТП в Польщі
Поліцейський фіксує наслідки ДТП за участі автобуса у Польщі. Фото: пресслужба поліції Любліна

Наразі відомо, що 13 осіб було госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Решта пасажирів отримали легші травми або залишилися неушкодженими.

За даними польських правоохоронців, водій автобуса був тверезий.

Раніше у Румунії рейсовий автобус врізався в фуру. Внаслідок ДТП постраждали 57 громадян України, серед них 42 неповнолітніх. Четверо постраждалих госпіталізовані. 

Також ми писали, що у Львові маршрутка виїхала на узбіччя і збила дитину. На момент аварії світлофори на перехресті не працювали.

ДТП
Польща
українці
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поліція
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