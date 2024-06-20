Автобус с украинцами перевернулся в Польше 20 июня — есть пострадавшие

Автобус, попавший в ДТП в Польше. Фото: пресс-служба полиции Люблина

В четверг, 20 мая, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса MAN. В транспортном средстве находились 56 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Люблинской полиции.

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В полиции рассказали, что на отрезке дороги между Варшавой и Львовом в 06:50 утра автобус съехал в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находилось 56 пассажиров, все они — граждане Украины.

Полицейский фиксирует последствия ДТП с участием автобуса в Польше. Фото: пресс-служба полиции Люблина

Известно, что 13 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Остальные пассажиры получили более легкие травмы или остались невредимыми.

По данным польских правоохранителей, водитель автобуса был трезв.

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