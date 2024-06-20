Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие arrow

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие

20 июня 2024 12:24
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Автобус с украинцами перевернулся в Польше 20 июня — есть пострадавшие
Автобус, попавший в ДТП в Польше. Фото: пресс-служба полиции Люблина
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В четверг, 20 мая, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса MAN. В транспортном средстве находились 56 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Люблинской полиции.

Читайте также:

В ДТП пострадали 13 граждан Украины

В полиции рассказали, что на отрезке дороги между Варшавой и Львовом в 06:50 утра автобус съехал в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находилось 56 пассажиров, все они — граждане Украины.

Автобус попал в ДТП в Польше
Полицейский фиксирует последствия ДТП с участием автобуса в Польше. Фото: пресс-служба полиции Люблина

Известно, что 13 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Остальные пассажиры получили более легкие травмы или остались невредимыми.

По данным польских правоохранителей, водитель автобуса был трезв.

Ранее в Румынии рейсовый автобус врезался в фуру . В результате ДТП пострадали 57 граждан Украины, среди них 42 несовершеннолетних. Четверо пострадавших госпитализированы.

Также мы писали, что во Львове маршрутка выехала на обочину и сбила ребенка . В момент аварии светофоры на перекрестке не работали.

ДТП
Польша
украинцы
авария
полиция
автобусы
ранение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности