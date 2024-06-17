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Зійшов в кювет і перекинувся — на Закарпатті сталася ДТП за участю автобуса

17 червня 2024 14:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Закарпатській області перекинувся рейсовий автобус — є постраждалі
Рейсовий автобус Ужгород-Тур'я Бистра в кюветі. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У селі Сімер Ужгородського району Закарпатської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса, сполученням Ужгород-Тур'я Бистра. Транспорт влетів в кювет та перекинувся, в результаті чого значні травми отримали троє пасажирів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Закарпатській області у понеділок, 17 червня.

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На Закарпатті перекинувся рейсовий автобус

Як стало відомо екіпажу патрульної поліції, 69-річний водій автобуса рухався з Полянської Гути в напрямку Ужгорода. Проїжджаючи Сімер, чоловік не впорався з керуванням, та влетів в кювет, внаслідок чого автобус перекинувся на бік.

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Автобус у кюветі. Джерело: Національна поліція

Внаслідок аварії, як додають поліцейські, за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Значні травми отримали 46-ти та 60-річні жінки, та 17-річна дівчина.

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Автобус у кюветі. Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, біля села Розсохуватка Злинської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області у суботу, 15 червня, сталася моторошна ДТП, внаслідок якої є загиблий та постраждалі.

Водночас в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої постраждала вагітна жінка. Автомобіль екстреної медичної допомоги, який прямував на місце події, також потрапив у ДТП.

Україна
жертви
поліція
аварія
Закарпаття
ДТП
автобуси

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