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Сошел в кювет и опрокинулся — в Закарпатье произошло ДТП с участием автобуса

17 июня 2024 14:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Закарпатской области перевернулся рейсовый автобус - есть пострадавшие
Рейсовый автобус Ужгород-Турья Быстра в кювете. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В селе Симер Ужгородского района Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса сообщением Ужгород-Турья Быстра. Транспорт влетел в кювет и опрокинулся, в результате чего значительные травмы получили три пассажира.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Закарпатской области в понедельник, 17 июня.

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В Закарпатье перевернулся рейсовый автобус

Как стало известно экипажу патрульной полиции, 69-летний водитель автобуса двигался из Полянской Гуты в направлении Ужгорода. Проезжая Симер, мужчина не справился с управлением и влетел в кювет, в результате чего автобус перевернулся на бок.

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Автобус в кювете. Источник: Национальная полиция

В результате аварии, как добавляют полицейские, за медицинской помощью обратились 11 пассажиров автобуса. Значительные травмы получили 46- и 60-летние женщины и 17-летняя девушка.

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Автобус в кювете. Источник: Национальная полиция

Напомним, возле села Россоховатка Злинской громады Новоукраинского района Кировоградской области в субботу, 15 июня, произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб и пострадали.

В то же время в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала беременная женщина. Автомобиль экстренной медицинской помощи, следовавший на место происшествия, также попал в ДТП.

Украина
жертвы
полиция
авария
Закарпатье
ДТП
автобусы

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