У МЗС підтвердили ДТП з українцями в Румунії

Автобус. Фото: True Ua

У Румунії на трасі перекинуся автобус із пасажирами, в якому перебувало 50 українців. Дев'ять з них — отримали незначні травми.

Про це пресслужба МЗС повідомила у коментарі Суспільному.

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ДТП з українцями в Румунії

Вранці пасажирський автобус, в якому перебувало 50 громадян України, потрапив у ДТП на території Румунії.

За даними МЗС, дев'ять українців отримали незначні травми внаслідок аварії, їм була надана консульська допомога.

Наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі.

Раніше ЗМІ писали, що аварія сталася о п'ятій ранку. Українські пасажири їхали з Києва до Болгарії на відпочинок з туроператором "Албена Тревел Груп".

Крім того, у Польщі сталася ДТП за участю пасажирського автобуса MAN. У транспортному засобі перебувало 56 українців.

А в Румунії рейсовий автобус врізався у фуру. Внаслідок цього постраждали 57 громадян України, серед них 42 неповнолітніх.