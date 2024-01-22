День Соборности и визит Туска в Киев — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги этого дня. Сегодня глава государства провел несколько встреч и принял в Киеве нового премьер-министра Польши Дональда Туска.

Об этом и не только он рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

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Глава государства еще раз поздравил украинцев с Днем Соборности и рассказал детали разговора с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском во время его визита в Киев.

"Будет оборонный пакет от Польши. И об усилении наших позиций мы говорили о совместном производстве оружия, об увеличении наших возможностей в использовании польской техники и систем вооружений", — заявил Президент Украины.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Туска. Источник: Офис Президента

Говорили политики и о политическом взаимодействии по решению проблем между Украиной и Польшей на государственном уровне.

"Уверен, что и критические ситуации на границе, ощутимо которые сейчас ослабляют солидарность, мы можем преодолеть, можем найти прагматические выходы из любых критических ситуаций", — сказал он.

Зеленский поблагодарил Туска за присоединение Польши к декларации G7 о гарантиях безопасности Украины, и за подготовку работы над двусторонним соглашением о безопасности. Также политики обсудили движение Украины в ЕС и НАТО.

"Польша может помочь. И, кстати, очень важно, что опыт Польши и премьер-министра Туска лично – опыт в отношениях с европейскими институциями — может значительно усилить наши действия, наши решения", — отметил глава государства.

Встреча Зеленского и Туска со студентами Киево-Могилянки. Источник: Офис Президента

Также Зеленский и Туск провели встречу со студентами Киево-Могилянской академии, и кроме того, глава государства провел два дополнительных совещания: относительно детализации работы со странами-партнерами и конфискации замороженных российских зарубежных активов. Прокомментировал он и результаты встречи правительства с представителями украинского бизнеса.

"Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты. У каждого может быть свой взгляд, да, но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей — прочностью Украины, силой нашего общества, нашей экономики. Все наработки будут представлены на СНБО", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня в Киев прибыл с визитом премьер-министр Польши Дональд Туск. В ходе переговоров с Владимиром Зеленским был обсужден новый оборонный пакет помощи от Польши и согласованы будущие аспекты двусторонних отношений.

В то же время Владимир Зеленский подписал Указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. По его словам, этот документ является возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего.