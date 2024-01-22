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День Соборности и визит Туска в Киев — вечернее обращение Зеленского

22 января 2024 22:46
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Илья Рябинин
редактор
День Соборности и визит Туска в Киев — вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги этого дня. Сегодня глава государства провел несколько встреч и принял в Киеве нового премьер-министра Польши Дональда Туска.

Об этом и не только он рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

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Глава государства еще раз поздравил украинцев с Днем Соборности и рассказал детали разговора с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском во время его визита в Киев.

"Будет оборонный пакет от Польши. И об усилении наших позиций мы говорили о совместном производстве оружия, об увеличении наших возможностей в использовании польской техники и систем вооружений", — заявил Президент Украины.

День Соборности и визит Туска в Киев — вечернее обращение Зеленского
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Туска. Источник: Офис Президента

Говорили политики и о политическом взаимодействии по решению проблем между Украиной и Польшей на государственном уровне.

"Уверен, что и критические ситуации на границе, ощутимо которые сейчас ослабляют солидарность, мы можем преодолеть, можем найти прагматические выходы из любых критических ситуаций", — сказал он.

Зеленский поблагодарил Туска за присоединение Польши к декларации G7 о гарантиях безопасности Украины, и за подготовку работы над двусторонним соглашением о безопасности. Также политики обсудили движение Украины в ЕС и НАТО.

"Польша может помочь. И, кстати, очень важно, что опыт Польши и премьер-министра Туска лично – опыт в отношениях с европейскими институциями — может значительно усилить наши действия, наши решения", — отметил глава государства.

День Соборности и визит Туска в Киев — вечернее обращение Зеленского
Встреча Зеленского и Туска со студентами Киево-Могилянки. Источник: Офис Президента

Также Зеленский и Туск провели встречу со студентами Киево-Могилянской академии, и кроме того, глава государства провел два дополнительных совещания: относительно детализации работы со странами-партнерами и конфискации замороженных российских зарубежных активов. Прокомментировал он и результаты встречи правительства с представителями украинского бизнеса.

"Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты. У каждого может быть свой взгляд, да, но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей — прочностью Украины, силой нашего общества, нашей экономики. Все наработки будут представлены на СНБО", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня в Киев прибыл с визитом премьер-министр Польши Дональд Туск. В ходе переговоров с Владимиром Зеленским был обсужден новый оборонный пакет помощи от Польши и согласованы будущие аспекты двусторонних отношений.

В то же время Владимир Зеленский подписал Указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. По его словам, этот документ является возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего.

Владимир Зеленский
Польша
переговоры
военная помощь
Украина
Дональд Туск

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