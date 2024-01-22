Новий оборонний пакет від Польщі — як пройшла зустріч Зеленського з Туском

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: скриншот з відео Зеленського

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва, що провести перемовити з Президентом України Володимиром Зеленським сьогодні, 22 січня. Політики обговорили новий оборонний пакет допомоги від Польщі та узгодили майбутні аспекти двосторонніх відносин.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Туском — головне з перемовин

За словами Зеленського, переговори із Дональдом Туском були продуктивними. Високопосадовці обговорили всі аспекти та виклики двосторонніх відносин країн.

Президент повідомив, що невдовзі Україна отримає новий пакет військової допомоги від Польщі.

"Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб — це польський кредит для України. Ми вдячні за те, що Польща, ваше суспільство завжди поряд з українцями з першого дня війни", — вказав Зеленський.

Також політики говорили про виробництво озброєння. Як вказує глава держави, вони з Туском узгодили можливості майбутнього спільного виготовлення зброї.

Прем'єр Польщі нагадав свій візит до Харкова та охарактеризував Зеленського, як сильного лідера.

"Для мене абсолютно очевидно і природно, що я маю насамперед відвідати Київ на посаді старого-нового прем’єр-міністра Польщі. З різних причин — не лише з солідарності та дружби. Досі пам'ятаю нашу поїздку в Харків.

Ми провели цілий день, обговорюючи, як захистити Україну та Європу від можливої агресії. Наскільки я пам'ятаю, вашим наміром та мрією було зупинити конфлікт і знайти мирний спосіб його розв’язання. Це якнайкраще характеризувало вас, як людину, як лідера" — зазначив Туск.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у Києві заявив, що зараз немає нічого важливішого за військову допомогу Україні. Світ повинен підтримати державу, що бореться з російською агресією.

Також польський прем'єр зазначив, що у відносинах між Україною та Польщею є конфлікти інтересів. Він наголосив, ці проблеми слід владнати якомога швидше.