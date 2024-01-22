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Новый оборонный пакет от Польши — как прошла встреча Зеленского с Туском

22 января 2024 15:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Новый оборонный пакет от Польши — как прошла встреча Зеленского с Туском
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: скриншот из видео Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев, что провести переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 22 января. Политики обсудили новый пакет обороны от Польши и согласовали будущие аспекты двусторонних отношений.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, переговоры с Дональдом Туском были продуктивными. Высокопоставленные чиновники обсудили все аспекты и вызовы двусторонних отношений стран.

Президент сообщил, что в скором времени Украина получит новый пакет военной помощи от Польши.

"Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд — это польский кредит для Украины. Мы благодарны за то, что Польша, ваше общество всегда рядом с украинцами с первого дня войны", — указал Зеленский.

Также политики говорили о производстве вооружения. Как указывает глава государства, они с Туском согласовали возможности будущего совместного изготовления оружия.

Премьер Польши напомнил свой визит в Харьков и охарактеризовал Зеленского как сильного лидера.

"Для меня совершенно очевидно и естественно, что я должен прежде всего посетить Киев в должности старого-нового премьер-министра Польши. По разным причинам — не только по солидарности и дружбе. До сих пор помню нашу поездку в Харьков.
Мы провели целый день, обсуждая, как оградить Украину и Европу от возможной агрессии. Насколько я помню, вашим намерением и мечтой было остановить конфликт и найти мирный способ его разрешения. Это как нельзя лучше характеризовало вас, как человека, как лидера" — отметил Туск.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск в Киеве заявил, что сейчас нет ничего важнее военной помощи Украине. Мир должен поддержать борющееся с российской агрессией государство.

Также польский премьер отметил, что в отношениях между Украиной и Польшей есть конфликты интересов. Он подчеркнул, что эти проблемы следует устранить как можно скорее.

Владимир Зеленский
война
военная помощь
Украина
политики
Дональд Туск

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