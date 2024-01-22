День Соборності та візит Туска до Києва — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки цього дня. Сьогодні голова держави провів декілька зустрічей, та прийняв у Києві нового прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Про це й не тільки він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

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Голова держави ще раз привітав українців з Днем Соборності, та розповів деталі розмови з новим прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час його візиту до Києва.

"Буде оборонний пакет від Польщі. І на посилення наших позицій ми говорили про спільне виробництво зброї, про збільшення наших можливостей у використанні польської техніки та систем озброєнь", — заявив Президент України.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Туска. Джерело: Офіс Президента

Говорили політики й про політичну взаємодію щодо розв'язання проблем між Україною та Польщею на державному рівні.

"Упевнений, що й критичні ситуації на кордоні, які відчутно послаблюють солідарність зараз, ми можемо подолати, можемо знайти прагматичні виходи з будь-яких критичних ситуацій", — сказав він.

Зеленський подякував Туску за приєднання Польщі до декларації G7 про безпекові гарантії Україні, та підготовку роботи над двосторонньою безпековою угодою. Також політики обговорили рух України в ЄС та НАТО.

"Польща може допомогти. І, до речі, дуже важливо, що досвід Польщі та Прем’єр-міністра Туска особисто – досвід у відносинах із європейськими інституціями – може значно посилити наші дії, наші рішення", — зауважив голова держави.

Зустріч Зеленського та Туска зі студентами Києво-Могилянки. Джерело: Офіс Президента

Також Зеленський та Туск провели зустріч зі студентами Києво-Могилянської академії, крім того, голова держави провів додаткові дві наради: стосовно деталізації роботи з країнами-партнерами та конфіскації заморожених російських закордонних активів. Прокоментував він і результати зустрічі уряду з представниками українського бізнесу.

"Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. У кожного може бути свій погляд, так, але в час війни ми всі маємо бути об’єднані одним завданням – міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки. Усі напрацювання будуть представлені на РНБО", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Під час переговорів з Володимиром Зеленським було обговорено новий оборонний пакет допомоги від Польщі та узгоджено майбутні аспекти двосторонніх відносин.

Водночас Володимир Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Російської Федерації. За його словами, цей документ є поверненням правди про історичне минуле заради українського майбутнього.