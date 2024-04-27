ДБР разоблачило военных, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских

Задержание подозреваемых военных. Фото: ДБР

Сотрудники ДБР разоблачили двух военных, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области. Один из них уже задержан.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР в пятницу, 26 апреля.

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20 апреля 2024 года, после трагического события, нападавшие решили бежать за границу и обратились за помощью к знакомым военнослужащим. Один из них также самовольно покинул воинскую часть в Одесской области.

Сотрудники ДБР задерживают подозреваемых военных. Фото: ДБР

Несмотря на то, что уже было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство стража порядка, фигуранты откликнулись и решили помочь. В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападающим.

Задержание подозреваемых военных. Фото: ДБР

24 апреля 2024 года ДБР задержало одного из военнослужащих, который способствовал бегству подозреваемых и самовольно покинул воинскую часть.

В настоящее время за сокрытие тяжкого преступления военнослужащему поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 396 УК Украины. Другому, самовольно покинувшему воинскую часть, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 407 УК Украины.

В уголовном производстве проведены обыски по адресам фигурантов дела и других лиц, которые помогали нападающим бежать за границу и оказывали первую медицинскую помощь. Удалены их мобильные телефоны.

Продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Ранее мы сообщали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, подозреваемые в расстреле правоохранителей в Винницкой области, собирались бежать за границу. Чтобы их поймать были задействованы все подразделения полиции области.

Также сообщалось, что убийцы полицейского в Винницкой области могли везти боекомплекты для терактов.