ДБР викрило військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських

Затримання підозрюваних військових. Фото: ДБР

Працівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у п'ятницю, 26 квітня.

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20 квітня 2024 року, після трагічної події, нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області.

Працівники ДБР затримують підозрюваних військових. Фото: ДБР

Не зважаючи на те, що вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший — поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам.

Затримання підозрюваних військових. Фото: ДБР

24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.

Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 396 КК України. Іншому, який самовільно залишив військову частину повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 407 КК України.

У кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон та надавали першу медичну допомогу. Вилучені їхні мобільні телефони.

Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Раніше ми повідомляли, що військовослужбовці Збройних сил України, яких підозрюють у розстрілі правоохоронців у Вінницькій області, збиралися тікати за кордон. Щоб їх спіймати було задіяно всі наявні підрозділи поліції області.

Також повідомлялось, що вбивці поліцейського на Вінниччині могли везти боєкомплекти для терактів.