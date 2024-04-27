Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow ДБР викрило військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських arrow

ДБР викрило військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських

27 квітня 2024 00:09
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
ДБР викрило військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських
Затримання підозрюваних військових. Фото: ДБР
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Працівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у п'ятницю, 26 квітня.

Читайте також:

Як відбувалось затримання підозрюваних у вбивстві поліцейських на Вінниччині

20 квітня 2024 року, після трагічної події, нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області.

ДБР викрило військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських - фото 1
Працівники ДБР затримують підозрюваних військових. Фото: ДБР

Не зважаючи на те, що вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший — поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам.

ДБР викрило військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських - фото 2
Затримання підозрюваних військових. Фото: ДБР

24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.

Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 396 КК України. Іншому, який самовільно залишив військову частину повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 407 КК України.

У кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон та надавали першу медичну допомогу. Вилучені їхні мобільні телефони.

Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

 

Раніше ми повідомляли, що військовослужбовці Збройних сил України, яких підозрюють у розстрілі правоохоронців у Вінницькій області, збиралися тікати за кордон. Щоб їх спіймати було задіяно всі наявні підрозділи поліції області.

Також повідомлялось, що вбивці поліцейського на Вінниччині могли везти боєкомплекти для терактів.

вбивство
поліція
Вінницька область
військові
ДБР
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри