ДБР передала до суду справу військового, який подарував гранату помічнику Залужного

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Facebook/CinCAFU

Державне бюро розслідувань передало до суду провадження щодо офіцера Апарату Головнокомандувача Збройних сил України, який подарував своєму колезі гранати. Тоді в день свого народження через підрив боєприпасу загинув Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного.

Про це повідомляє ДБР у четвер, 18 квітня.

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"Працівники ДБР передали до суду провадження щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову", — йдеться у повідомленні.

Геннадій Частяков. Фото: соцмережі

Так, досудове розслідування було завершено 29 березня, після чого сторони мали можливість ознайомитись з матеріалами справи.

Як відомо, військовий передав загиблому "подарунок" з гранатами на честь його дня народження, не попередивши про справжність боєприпасів.

Подаровані гранати. Фото: УП

Частяков був впевнений, що в пакунку сувенірні чарки, а під час розпакування одна із гранат вибухнула в його руках.

Від отриманих поранень військовий загинув на місці, а його син отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Подаровані гранати. Фото: Радіо Свобода

Дарувальника звинувачують в привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вручення підозри. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону

Нагадаємо, ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного.

Також ДБР допитало всіх 10 свідків, які були присутні на дні народженні загиблого Часткова.

А 29 березня слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера, який подарував йому гранати.