ДБР передала до суду справу військового, який подарував гранату помічнику Залужного
Державне бюро розслідувань передало до суду провадження щодо офіцера Апарату Головнокомандувача Збройних сил України, який подарував своєму колезі гранати. Тоді в день свого народження через підрив боєприпасу загинув Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного.
Про це повідомляє ДБР у четвер, 18 квітня.
Смерть Геннадія Частякова від гранати
"Працівники ДБР передали до суду провадження щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову", — йдеться у повідомленні.
Так, досудове розслідування було завершено 29 березня, після чого сторони мали можливість ознайомитись з матеріалами справи.
Як відомо, військовий передав загиблому "подарунок" з гранатами на честь його дня народження, не попередивши про справжність боєприпасів.
Частяков був впевнений, що в пакунку сувенірні чарки, а під час розпакування одна із гранат вибухнула в його руках.
Від отриманих поранень військовий загинув на місці, а його син отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Дарувальника звинувачують в привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного.
Також ДБР допитало всіх 10 свідків, які були присутні на дні народженні загиблого Часткова.
А 29 березня слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера, який подарував йому гранати.
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