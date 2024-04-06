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ДБР завершило розслідування щодо керівників концерну, які працювали на ВПК Росії

6 квітня 2024 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ДБР завершило розслідування щодо керівників концерну, які працювали на ВПК Росії
Правоохоронці в концерні. Фото: ДБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо керівників концерну, який співпрацював з Росією навіть під час війни. Вони продавали ворогу комплектуючі для військово-промислового комплексу.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у суботу, 6 квітня.

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Керівники концерну, які працювали на ВПК Росії

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно підозрюваних з числа топменеджменту концерну, які продавали до РФ комплектуючі для військово-промислового комплексу. Вже після початку повномасштабного вторгнення ділки поставили до країни-агресора продукції щонайменше на понад 160 млн грн", — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці в концерні. Фото: ДБР

У червні минулого року працівники ДБР затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після повномасштабного вторгнення. У тому числі — організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена "Партії Регіонів". Діяльність концерну було заблоковано у листопаді 2022 року.

Під час слідчих дій у колишнього народного депутата знайшли книги, які звеличують РФ та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та комсомольський значок. У деяких підозрюваних виявили паспорти РФ, а також договори з Росією.

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Правоохоронець в концерні. Фото: ДБР

"Це — одна з наймасштабніших реалізацій ДБР у низці багатьох інших успішних операцій за цим напрямком. Промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання", — йдеться у повідомленні.

Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах "Молодець", які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у РФ.

До того ж їх використовують у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів.

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Правоохоронець в концерні. Фото: ДБР

Відправлена до країни-агресора продукція використовується у військових цілях, включаючи Донецький та Запорізький напрямки під час проведення агресивних дій проти нашої держави.

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

Як покарали фігурантів

За результатами розслідування слідчі ДБР встановили, що до складу злочинної організації увійшло щонайменше 11 осіб, з поміж менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян РФ, яким оголосили про підозру в створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору.

Санкція статей передбачає покарання — позбавлення волі до 13 років позбавлення волі.

Стосовно чотирьох фігурантів матеріали виділені в окреме провадження.

"Щодо семи підозрюваних, процесуальний керівник визнав зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для закінчення досудового розслідування та надав слідчому доручення для повідомлення підозрюваним та захисникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів справи", — йдеться у повідомленні.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань за рішенням суду передали в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів понад 23 млн грн. Ці кошти надійшли в управління держави з рахунків компаній, кінцевими власниками яких є громадяни РФ.

Також ДБР затримало експосадовця одного з управлінь продовольчого забезпечення тилу командування Сил логістики. Його підозрюють у незаконному збагаченні за рахунок Збройних сил України.

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