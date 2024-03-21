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Ексчиновник забезпечення тилу незаконно збагатився на 58 млн грн за рахунок ЗСУ

21 березня 2024 13:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ексчиновник забезпечення тилу незаконно збагатився на 58 млн грн за рахунок ЗСУ
ДБР і прокуратура в квартирі підозрюваного. Фото: Офіс генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Державне бюро розслідувань затримало експосадовця одного з управлінь продовольчого забезпечення тилу командування Сил логістики. Його підозрюють у незаконному збагаченні за рахунок Збройних сил України.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у четвер, 21 березня. 

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Прокуратура затримала колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу командування Сил логістики ЗСУ через підозру у незаконному збагаченні.

Слідству стало відомо, що вже звільнений з посади експосадовець набув активів на майже 58 млн грн. 

"Йдеться про автомобіль Toyota, 2022 року, квартиру в м. Київ, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв. м, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства", — говориться у повідомленні. 

Сума незаконно набутих коштів більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи фігуранта справи.   

Наразі  проводиться обшук за місцем проживання експосадовця. Йому хочуть призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На незаконно набуті активи судом накладено арешт. 

СБУ
Прокурор і слідчий спілкуються з підозрюваним. Фото: Офіс генпрокурора
СБУ
Працівники ДБР проводять слідчі дії. Фото: Офіс генпрокурора
СБУ
Співробітники ДБР у квартирі підозрюваного. Фото: Офіс генпрокурора
СБУ
Співробітники ДБР виводять підозрюваного. Фото: Офіс генпрокурора

Раніше ми розповідали, що ДБР викрило суддю, який на замовлення російських спецслужб збирав дані про своїх колег та полонених українських військових.

Керівник територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Руслан Ляшко подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. З документа стало відомо, що його дружина в Австрії отримала 272 тис. грн соціальних виплат.

ДБР
ЗСУ
корупція
Україна
прокуратура

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