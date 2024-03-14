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У ДБР розповіли про деталі рішення суду в справі Дубінського

14 березня 2024 13:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ДБР розповіли про деталі рішення суду в справі Дубінського
Олександр Дубінський в суді. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народного депутата Олександра Дубінського у середу, 13 березня, визнали винним у корупційному порушенні. Державне бюро розслідування проводить перевірку щодо ще однієї справи нардепа.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі Ми Україна.

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Справа Дубінського

"Коли ми з вами говоримо про рішення Печерського суду щодо визнання винним в адміністративному правопорушенні, то ця історія пов'язана з лікуванням батька Дубінського за кордоном", — розповіла Сап'ян.

Вона нагадала, що тоді депутат виїжджав в Іспанію нібито для того, щоб полікувати батька. Але виявилося, що батько самостійно і виїжджав за кордон, і самостійно повернувся ще раніше за сина.

Також ДБР розслідує кримінальне провадження щодо незаконного переправлення за кордон, до якого причетний Дубінський, а саме — брата своєї цивільної дружини.

"І для безперешкодного перетину кордону тоді підконтрольна обранцю громадська організація зверталася до Вишгородської районної військової адміністрації аби та внесла так званого родича до системи "Шлях", — зазначила представниця ДБР.

Вона пояснила, що родичу Дубінському нібито потрібно було покинути територію України для того, аби "забезпечувати потреби Збройних сил". 

Крім того, основною причиною, чому нардеп перебуває в слідчому ізоляторі і його утримання щоразу продовжується — є підозра в державній зраді.

Нагадаємо, 13 березня народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у держзраді, продовжили запобіжний захід. 

Також ми писали, що нардеп Ярослав Юрчишин відповів, чи зменшиться кількість нардепів в Раді на наступних виборах.  

суд
ДБР
держзрада
Олександр Дубінський

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