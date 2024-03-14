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В ДБР рассказали о деталях решения суда по делу Дубинского

14 марта 2024 13:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ДБР рассказали о деталях решения суда по делу Дубинского
Александр Дубинский в суде. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Народного депутата Александра Дубинского в среду, 13 марта, признали виновным в коррупционном нарушении. Государственное бюро расследования проводит проверку по еще одному делу нардепа.

Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире Ми Україна.

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"Когда мы с вами говорим о решении Печерского суда о признании виновным в административном правонарушении, то эта история связана с лечением отца Дубинского за границей", — рассказала Сапьян.

Она напомнила, что тогда депутат уезжал в Испанию якобы для того, чтобы полечить отца. Но оказалось, что отец самостоятельно и уезжал за границу, и самостоятельно вернулся еще раньше сына.

Также ГБР расследует уголовное производство по незаконной переправке за границу, к которой причастен Дубинский, а именно брата своей гражданской жены.

"И для беспрепятственного пересечения границы тогда подконтрольная избраннику общественная организация обращалась в Вышгородскую районную военную администрацию, чтобы внесли так называемого родственника в систему "Шлях", — отметила представительница ГБР.

Она объяснила, что родственнику Дубинскому якобы нужно было покинуть территорию Украины для того, чтобы "обеспечивать потребности вооруженных сил".

Кроме того, основной причиной, почему нардеп находится в следственном изоляторе и его содержание каждый раз продолжается — подозрение в государственной измене.

Напомним, 13 марта народному депутату Нестору Шуфричу, подозреваемому в госизмене, продлили меру пресечения.

Также мы писали, что нардеп Ярослав Юрчишин ответил, уменьшится ли количество нардепов в Раде на следующих выборах.  

суд
ГБР
госизмена
Александр Дубинский

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