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Юрчишин розповів чи зменшиться кількість нардепів в Раді на наступних виборах

12 березня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Юрчишин розповів чи зменшиться кількість нардепів в Раді на наступних виборах
Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Денис Шмигаль під час прес-конференції заявив про масштабні скорочення в міністерствах. Однак чи вплинуть ці скорочення на народних депутатів на післявоєнних виборах?

На це питання в інтервʼю Новини.LIVE відповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. 

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Чи скоротять кількість нардепів

Зменшити кількість нардепів у Верховній Раді — це питання, що неодноразово піднімалось в суспільстві. Однак це не настільки просто, адже для цього необхідно вносити зміни в Конституцію. 

"А для цього потрібно щонайменше закінчення воєнного стану. І далі процедура двох читань, трьох фактично, експертиза Конституційного суду", — розповів пан Юрчишин.  

Тобто, щоб зменшити кількість народних депутатів, потрібен фактично рік.

"Ми банально не встигнемо зменшити кількість народних депутатів до наступних післявоєнних виборів. Бо нам треба буде провести ці вибори в межах півроку щонайдовше після завершення війни", — пояснив нардеп. 

Нагадаємо, Ярослав Юрчишин заявив, що бронювання журналістів від мобілізації на даному етапі є малоймовірним. 

Також зазначимо, що у грудні 2023 року Юрчишина затвердили на посаду голови Комітету свободи слова. Він замінив колишнього голову Нестора Шуфрича. 

Денис Шмигаль
Верховна Рада
вибори
Ярослав Юрчишин
народні депутати

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