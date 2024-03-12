Юрчишин рассказал, уменьшится ли количество нардепов в Раде на следующих выборах

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин. Фото: скриншот

Денис Шмигаль на пресс-конференции заявил о масштабных сокращениях в министерствах. Однако повлияют ли эти сокращения на народных депутатов на послевоенные выборы?

На этот вопрос в интервью Новини.LIVE ответил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Сократят ли количество нардепов

Уменьшить количество нардепов в Верховной Раде – это вопрос, который неоднократно поднимался в обществе. Однако это не так просто, ведь для этого необходимо вносить изменения в Конституцию.

"А для этого нужно как минимум окончание военного положения. И далее процедура двух чтений, трех фактически, экспертиза Конституционного суда", — рассказал Юрчишин.

То есть, чтобы уменьшить количество народных депутатов, нужен фактически год.

"Мы банально не успеем уменьшить количество народных депутатов до следующих послевоенных выборов. Потому что нам предстоит провести эти выборы в течение полугода как можно дольше после завершения войны", — пояснил нардеп.

Напомним, Ярослав Юрчишин заявил, что бронирование журналистов от мобилизации на данном этапе маловероятно.

Также отметим, что в декабре 2023 года Юрчишин был утвержден на должность председателя Комитета свободы слова. Он заменил бывшего главу Нестора Шуфрича.