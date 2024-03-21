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Экс-чиновник обеспечения тыла незаконно обогатился на 58 млн грн за счет ВСУ

21 марта 2024 13:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Экс-чиновник обеспечения тыла незаконно обогатился на 58 млн грн за счет ВСУ
ГБР и прокуратура в квартире подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Государственное бюро расследований задержало экс-чиновника одного из управлений продовольственного обеспечения Тыла Командование Сил логистики. Он подозревается в незаконном обогащении за счет Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в четверг, 21 марта.

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Прокуратура задержала бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командование Сил логистики ВСУ по подозрению в незаконном обогащении.

Следствию стало известно, что уже освобожденный от должности экс-чиновник получил активы на почти 58 млн грн.

"Речь идет об автомобиле "Toyota", 2022 году, квартире в г. Киеве, областной базе специального медицинского назначения на Хмельнитчине общей площадью 2022 кв м, 55 земельных участков в разных регионах, а также единственном имущественном комплексе Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия", — говорится в сообщении.

Сумма незаконно приобретенных средств более чем на шесть тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает законные доходы фигуранта дела.

В настоящее время производится обыск по месту жительства экс-чиновника. Ему хотят назначить меру пресечения в виде содержания под стражей.

На незаконно приобретенные активы судом наложен арест.

СБУ
Прокурор и следователь общаются с подозреваемым. Фото: Офис генпрокурора
СБУ
Сотрудники ГБР проводят следственные действия. Фото: Офис генпрокурора
СБУ
Сотрудники ГБР в квартире подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора
СБУ
Сотрудники ГБР выводят подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора

Ранее мы рассказывали, что ГБР разоблачило судью, который по заказу российских спецслужб собирал данные о своих коллегах и пленных украинских военных.

Руководитель территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Руслан Ляшко подал декларацию о доходах за 2022 год. Из документа стало известно, что его жена в Австрии получила 272 тыс. грн. социальных выплат.

ГБР
ВСУ
коррупция
Украина
прокуратура

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