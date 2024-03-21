Экс-чиновник обеспечения тыла незаконно обогатился на 58 млн грн за счет ВСУ

ГБР и прокуратура в квартире подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора

Государственное бюро расследований задержало экс-чиновника одного из управлений продовольственного обеспечения Тыла Командование Сил логистики. Он подозревается в незаконном обогащении за счет Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в четверг, 21 марта.

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Прокуратура задержала бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командование Сил логистики ВСУ по подозрению в незаконном обогащении.

Следствию стало известно, что уже освобожденный от должности экс-чиновник получил активы на почти 58 млн грн.

"Речь идет об автомобиле "Toyota", 2022 году, квартире в г. Киеве, областной базе специального медицинского назначения на Хмельнитчине общей площадью 2022 кв м, 55 земельных участков в разных регионах, а также единственном имущественном комплексе Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия", — говорится в сообщении.

Сумма незаконно приобретенных средств более чем на шесть тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает законные доходы фигуранта дела.

В настоящее время производится обыск по месту жительства экс-чиновника. Ему хотят назначить меру пресечения в виде содержания под стражей.

На незаконно приобретенные активы судом наложен арест.

Прокурор и следователь общаются с подозреваемым. Фото: Офис генпрокурора

Сотрудники ГБР проводят следственные действия. Фото: Офис генпрокурора

Сотрудники ГБР в квартире подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора

Сотрудники ГБР выводят подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора

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