ГБР завершило расследование относительно руководителей концерна, которые работали на ВПК России

Правоохранители в концерне. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении руководителей концерна, который сотрудничал с Россией даже во время войны. Они продавали врагу комплектующие для военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в субботу, 6 апреля.

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"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении подозреваемых из числа топ-менеджмента концерна, которые продавали в РФ комплектующие для военно-промышленного комплекса. Уже после начала полномасштабного вторжения дельцы поставили в страну-агрессора продукции минимум на более 160 млн грн", — говорится в сообщении.

Правоохранители в концерне. Фото: ДБР

В июне прошлого года работники ГБР задержали владельцев и топ-менеджмент концерна, который снабжал продукцией российский ВПК даже после полномасштабного вторжения. В том числе — организатора преступной схемы, бывшего народного депутата, члена "Партии Регионов". Деятельность концерна была заблокирована в ноябре 2022 года.

Во время следственных действий у бывшего народного депутата нашли книги, которые превозносят РФ и пропагандируют ее имперские нарративы, российские знаки отличия и комсомольский значок. У некоторых подозреваемых обнаружили паспорта РФ, а также договоры с Россией.

Правоохранитель в концерне. Фото: ДБР

"Это — одна из самых масштабных реализаций ГБР в ряде многих других успешных операций по этому направлению. Промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего народного депутата Украины с 2014 года обеспечивала госпредприятия РФ высокоэффективными узлами, агрегатами, деталями пневматического оборудования", — говорится в сообщении.

Компрессоры и компрессорные установки являются комплектующими частями, которые используются в составе боевых железнодорожных ракетных комплексов "Молодец", которые находятся на боевом дежурстве в составе ракетных войск стратегического назначения в РФ.

К тому же они используются в составе специальных бронированных поездов, предназначенных для ведения инженерной разведки железнодорожных маршрутов, разминирования, боевой охраны и сопровождения военных эшелонов.

Правоохранитель в концерне. Фото: ДБР

Отправленная в страну-агрессор продукция используется в военных целях, включая Донецкое и Запорожское направления во время проведения агрессивных действий против нашего государства.

Концерн занимал второе место в поставке товаров для российских компаний, экспортируя 95% производимой в Украину продукции.

Как наказали фигурантов

По результатам расследования следователи ГБР установили, что в состав преступной организации вошло не менее 11 человек, из числа менеджмента промышленно-инновационной группы компаний и граждан РФ, которым объявили о подозрении в создании преступной организации и пособничестве государству-агрессору.

Санкция статей предусматривает наказание — лишение свободы до 13 лет лишения свободы.

В отношении четырех фигурантов материалы выделены в отдельное производство.

"Относительно семи подозреваемых, процессуальный руководитель признал собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточными для окончания досудебного расследования и предоставил следователю поручение для сообщения подозреваемым и защитникам о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам дела", — говорится в сообщении.

После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по сути.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов более 23 млн грн. Эти средства поступили в управление государства со счетов компаний, конечными владельцами которых являются граждане РФ.

Также ГБР задержало экс-чиновника одного из управлений продовольственного обеспечения тыла командования Сил логистики. Он подозревается в незаконном обогащении за счет Вооруженных сил Украины.