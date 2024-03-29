Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Загибель помічника Залужного — ДБР завершило розслідування стосовно офіцера arrow

Загибель помічника Залужного — ДБР завершило розслідування стосовно офіцера

29 березня 2024 13:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Загибель помічника Залужного — ДБР завершило розслідування стосовно офіцера
Геннадій Частяков. Фото: Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Державне бюро розслідування завершило досудове розслідування щодо офіцера, який подарував гранати помічнику колишнього Головнокомандувача Збройних Сил Валерію Залужному Геннадію Частякову. Він, як відомо, трагічно загинув у свій день народження. 

Про це повідомляє ДБР

Читайте також:

Результати розслідування

Зазначається, що на початкову етапі розслідування офіцеру, який зробив смертельний подарунок Частякову, повідомляли про підозру у незаконному збуті бойових припасів.

Наразі фігуранту повідомили про зміну підозри. Так, його підозрюють у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність.

Відповідно до цього, санкція статтей передбачає15 років позбавлення волі. 

Що відомо про загибель Частякова

Нагадаємо, що ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного, а його 13-річного сина тяжко травмовано.

Тоді Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

ДБР
українці
Україна
Валерій Залужний
розслідування
загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ