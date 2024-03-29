Загибель помічника Залужного — ДБР завершило розслідування стосовно офіцера

Геннадій Частяков. Фото: Facebook

Державне бюро розслідування завершило досудове розслідування щодо офіцера, який подарував гранати помічнику колишнього Головнокомандувача Збройних Сил Валерію Залужному Геннадію Частякову. Він, як відомо, трагічно загинув у свій день народження.

Про це повідомляє ДБР.

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Результати розслідування

Зазначається, що на початкову етапі розслідування офіцеру, який зробив смертельний подарунок Частякову, повідомляли про підозру у незаконному збуті бойових припасів.

Наразі фігуранту повідомили про зміну підозри. Так, його підозрюють у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність.

Відповідно до цього, санкція статтей передбачає15 років позбавлення волі.

Що відомо про загибель Частякова

Нагадаємо, що ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного, а його 13-річного сина тяжко травмовано.

Тоді Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.