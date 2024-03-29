Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Гибель помощника Залужного — ГБР завершило расследование в отношении офицера arrow

Гибель помощника Залужного — ГБР завершило расследование в отношении офицера

29 марта 2024 13:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Гибель помощника Залужного — ГБР завершило расследование в отношении офицера
Геннадий Частяков. Фото: Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Государственное бюро расследования завершило досудебное расследование в отношении офицера, подарившего гранаты помощнику бывшего Главнокомандующего Вооруженными Силами Валерию Залужному Геннадию Частякову. Он, как известно, трагически погиб в день рождения.

Об этом сообщает ГБР.

Читайте также:

Результаты расследования

Отмечается, что на начальном этапе расследования офицеру, сделавшему смертельный подарок Частякову, сообщали о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов.

Сейчас фигуранту сообщили об изменении подозрения. Так, его подозревают в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности.

Согласно этому, санкция статей предусматривает 15 лет лишения свободы.

Что известно о гибели Частякова

Напомним, что вечером 6 ноября в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков, который был помощником Валерия Залужного, а его 13-летний сын тяжело травмирован.

Тогда Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами.

ГБР
украинцы
Украина
Валерий Залужный
расследование
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ