Гибель помощника Залужного — ГБР завершило расследование в отношении офицера

Геннадий Частяков. Фото: Facebook

Государственное бюро расследования завершило досудебное расследование в отношении офицера, подарившего гранаты помощнику бывшего Главнокомандующего Вооруженными Силами Валерию Залужному Геннадию Частякову. Он, как известно, трагически погиб в день рождения.

Об этом сообщает ГБР.

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Результаты расследования

Отмечается, что на начальном этапе расследования офицеру, сделавшему смертельный подарок Частякову, сообщали о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов.

Сейчас фигуранту сообщили об изменении подозрения. Так, его подозревают в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности.

Согласно этому, санкция статей предусматривает 15 лет лишения свободы.

Что известно о гибели Частякова

Напомним, что вечером 6 ноября в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков, который был помощником Валерия Залужного, а его 13-летний сын тяжело травмирован.

Тогда Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами.