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ГБР передала в суд дело военного, который подарил гранату помощнику Залужного

18 апреля 2024 17:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ГБР передала в суд дело военного, который подарил гранату помощнику Залужного
Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Facebook/CinCAFU
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Государственное бюро расследований передало в суд производство в отношении офицера Аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, который подарил своему коллеге гранаты. Тогда в день своего рождения из-за подрыва боеприпаса погиб Геннадий Частяков, который был помощником Валерия Залужного.

Об этом сообщает ГБР в четверг, 18 апреля.

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"Работники ГБР передали в суд производство по офицеру по Аппарату помощников Главнокомандующего ВС Украины, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову", — говорится в сообщении.

Частяков
Геннадий Частяков. Фото: соцсети

Так, досудебное расследование было завершено 29 марта, после чего стороны имели возможность ознакомиться с материалами дела.

Как известно, военный передал погибшему "подарок" с гранатами в честь его дня рождения, не предупредив о том, что боеприпасы настоящие.

Частяков
Подаренные гранаты. Фото: УП

Частяков был уверен, что в коробке сувенирные рюмки, а во время распаковки одна из гранат взорвалась в его руках.

От полученных ранений военный погиб на месте, а его сын получил тяжкие телесные повреждения.

Частяков
Подаренные гранаты. Фото: Радио Свобода

Дарителя обвиняют в присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Подарил гранаты Частякову
Вручение подозрения. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны центрального региона

Напомним, вечером 6 ноября в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков, бывший помощник Валерия Залужного.

Также ГБР допросило всех 10 свидетелей, присутствовавших на дне рождения погибшего Часткова.

А 29 марта следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении офицера, который подарил ему гранаты.

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