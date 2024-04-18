ГБР передала в суд дело военного, который подарил гранату помощнику Залужного
Государственное бюро расследований передало в суд производство в отношении офицера Аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, который подарил своему коллеге гранаты. Тогда в день своего рождения из-за подрыва боеприпаса погиб Геннадий Частяков, который был помощником Валерия Залужного.
Об этом сообщает ГБР в четверг, 18 апреля.
Смерть Геннадия Частякова от гранаты
"Работники ГБР передали в суд производство по офицеру по Аппарату помощников Главнокомандующего ВС Украины, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову", — говорится в сообщении.
Так, досудебное расследование было завершено 29 марта, после чего стороны имели возможность ознакомиться с материалами дела.
Как известно, военный передал погибшему "подарок" с гранатами в честь его дня рождения, не предупредив о том, что боеприпасы настоящие.
Частяков был уверен, что в коробке сувенирные рюмки, а во время распаковки одна из гранат взорвалась в его руках.
От полученных ранений военный погиб на месте, а его сын получил тяжкие телесные повреждения.
Дарителя обвиняют в присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, вечером 6 ноября в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков, бывший помощник Валерия Залужного.
Также ГБР допросило всех 10 свидетелей, присутствовавших на дне рождения погибшего Часткова.
А 29 марта следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении офицера, который подарил ему гранаты.
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