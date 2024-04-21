Вбивці поліцейського на Вінниччині могли везти боєкомплекти для терактів, — соцмережі
З'являються нові версії щодо вбивць поліцейського на Вінничині. Зокрема, йдеться про те, що це чергові "ждуни" під прикриттям.
Про це повідомляють користувачі соцмереж у неділю, 21 квітня.
Що ще говорять про вбивць поліцейського на Вінничині
Також у різних пабліках обговорюється, що затримані активно співпрацювали з попами УПЦ МП.
Ще однією із версій є те, що підозрювані везли боєприпаси для майбутніх терактів в Україні.
Раніше ми повідомляли, що військовослужбовці Збройних сил України, яких підозрюють у розстрілі правоохоронців у Вінницькій області, збиралися тікати за кордон. Щоб їх спіймати було задіяно всі наявні підрозділи поліції області.
Також ми писали, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області — їм загрожує довічне ув'язнення. Відомо, що це двоє військових, батько та син, 52 та 26 років. Вони уродженці Вінницької області.
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