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Підозрювані у розстрілі поліцейських на Вінничині намагалися втекти за кордон, — Нацполіція

21 квітня 2024 19:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Підозрювані у розстрілі поліцейських на Вінничині намагалися втекти за кордон, — Нацполіція
Затримання нападників на правоохоронців. Фото: Нацполіція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Військовослужбовці Збройних сил України, яких підозрюють у розстрілі правоохоронців у Вінницькій області, збиралися тікати за кордон. Щоб їх спіймати було задіяно всі наявні підрозділи поліції області.

Про е повідомили у Національній поліції у неділю, 21 квітня.

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"Всі сили і підрозділи поліції були задіяні до розкриття злочину і встановлення місцезнаходження нападників. В результаті складної та успішної поліцейської операції нападники були затримані", — говориться у повідомленні.

Зловмисники переховувались у покинутій будівлі на території Одеської області і збиралися залишити територію України.

Затримані пояснюють напад на поліцейських тим, що вони перевозили бойові гранати. Чи це справді так встановлює слідство. Окрім того, Служба безпеки України перевіряє їхня причетність чоловіків до діяльності диверсійно-розвідувальних груп російських загарбників.

В поліції також повідомили, що під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці розшукали автомобіль зловмисників. В ньому були виявлені сліди крові, які свідчили про те, що один з нападників був поранений.

Окрім того, поліцейські вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.

напад на полісменів
Спецпризначинець затримав нападника. Фото: Нацполіція
напад на полісмена
Слідчі дії правоохоронців. Фото: Нацполіція
напад на поліцію
Правоохоронець біля автомобілю зловмисників. Фото: Нацполіція

Раніше ми розповідали, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області — їм загрожує довічне ув'язнення. Відомо, що це двоє військових, батько та син, 52 та 26 років. Вони уродженці Вінницької області. 

Нагадаємо, що на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент, за повідомленням, трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь. Пізніше у мережі з'явилося відео з бодікамери. 

Пізніше у Генеральному штабі підтвердили, що на ймовірному відео розстрілу патрульних на Вінниччині, яке поширюють ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї з частин ЗСУ. Вони належать до Сухопутних військ. 

ЗСУ
напад
Україна
самогубство
Нацполіція

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