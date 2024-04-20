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На Вінниччині невідомі в камуфляжі вбили поліцейського — ЗМІ

20 квітня 2024 09:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Вінниччині невідомі в камуфляжі вбили поліцейського — ЗМІ
Ймовірні нападники. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент, за повідомленням, трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь.

Про це повідомляє низка Telegram-каналів.

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Вбивство поліцейського 

За непідтвердженою інформацією, наряд поліції зупинив автомобіль Suzuki Grand Vitara для перевірки документів. Під час цієї перевірки водій і пасажир автомобіля відкрили вогонь по поліцейських. В результаті цього нападу один правоохоронець загинув, а інший отримав поранення.

Наразі офіційних коментарів щодо цієї події не надходило.

Нагадаємо, що на Одещині поліція затримала чоловіка, який на п'яну голову вбив свого товариша через ревнощі до цивільної дружини. Виявилось, що фігурант раніше вже був засуджений та відбував покарання за розбійний напад.

Також ми писали про те, що у Київській області судитимуть чоловіка, який завдав двомісячній доньці смертельного удару. Він зробив це тому, що дитина не переставала плакати.

вбивство
поліція
Вінницька область
розшук

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