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В Винницкой области неизвестные в камуфляже убили полицейского — СМИ

20 апреля 2024 09:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Винницкой области неизвестные в камуфляже убили полицейского — СМИ
Вероятные нападающие. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Винницкой области неизвестные в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент, по сообщению, произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

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По неподтвержденной информации, наряд полиции остановил автомобиль Suzuki Grand Vitara для проверки документов. В ходе этой проверки водитель и пассажир автомобиля открыли огонь по полицейским. В результате этого нападения один полицейский, по сообщению, погиб, а другой получил ранения.

Пока официальных комментариев относительно этого события не поступало.

Напомним, что в Одесской области полиция задержала мужчину, который на пьяную голову убил своего товарища из-за ревности к гражданской жене. Оказалось, что фигурант ранее уже был осужден и отбывал наказание за разбойное нападение.

Также мы писали о том, что в Киевской области будут судить мужчину, который нанес двухмесячной дочери смертельный удар. Он сделал это потому, что ребенок не переставал плакать.

убийство
полиция
Винницкая область
розыск

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