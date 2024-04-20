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Вбивство поліцейського на Вінниччині — в автівці з правоохоронцями був цивільний чоловік

20 квітня 2024 23:59
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Вбивство поліцейського на Вінниччині — в автівці з правоохоронцями був цивільний чоловік
Автомобіль патрульної поліції на місці стрілянини. Фото: Поліція Вінницької області
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

В автівці із правоохоронцями, по яких відкрили стрілянину на Вінничині вночі проти 20 квітня був цивільний чоловік. Поліцейські везли його на освідування.

Про це в суботу, 20 квітня, в коментарі "Суспільному" повідомила речниця Нацполіції Віннницької області Заріна Маєвська.

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Уночі 20 квітня поліцейські двічі виїжджали на повідомлення про вчинення домашнього насилля. Спочатку вони просто склали на порушника протокол, але через 20 хвилин на нього знову надійшла скарга.

"Цей чоловік намагався вчинити бійку з родичами та вчинив непокору працівникам поліції, тому вони забрали його із собою, щоб повезти на освідування і скласти протокол", — зазначила Заріна Маєвська.

На момент нападу злочиців на правоохоронців цей порушник також був в автівці, однак не постраждав.

Нагадаємо, правоохоронці розшукують чоловіків, які вночі 20 квітня відкрили вогонь по поліцейських в Гайсинському районі Вінницької області. Унаслідок цієї стрілянини 20-річний правоохоронець загинув, а його напарник отримав поранення.

Згодом у Генштабі повідомили, що до злочину можуть бути причетні бійці однієї з військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Станом на вечір 20 квітня пошуки вбивць тривають, а от їхній автомобіль правоохоронці вже знайшли у Вінницькій області. Також на місці, де злочинці залишили авто, виявили бойові припаси.

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Вінницька область
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