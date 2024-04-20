Поліція розшукує осіб, причетних до вбивства поліцейського на Вінниччині

Місце вбивства. Фото: Поліція Вінницької області / Facebook

Після події, яка сталася у Гайсинському районі Вінницької області у ніч на 20 квітня, поліція активно розшукує осіб, які скоїли напад на правоохоронців. Від отриманих травм один поліцейський загинув, інший отримав поранення.

Про це повідомляє Поліція Вінницької області.

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За даними правоохоронців, о 2 годині ночі поліцейські зупинили для перевірки автомобіль темного кольору у Гайсинському районі. У машині перебували двоє чоловіків, які раптово відкрили вогонь по поліцейським. В результаті цього нападу 20-річний поліцейський отримав смертельні поранення, а його напарника поранено.

Після події на території Вінницької та Одеської областей була оголошена поліцейська операція. Зусиллями оперативних служб вдалося встановити осіб, які, ймовірно, причетні до скоєння цього жахливого злочину. Орієнтування на цих осіб розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

Наразі поліція продовжує вживати всі можливі заходи для затримання злочинців та веде активне розслідування цієї справи.

Допис Поліції Вінницької області. Фото: скринщот

Нагадаємо, що на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських.

Також ми писали про те, що на Одещині поліція затримала чоловіка, який на п'яну голову вбив свого товариша через ревнощі до цивільної дружини. Виявилось, що фігурант раніше вже був засуджений та відбував покарання за розбійний напад.