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Полиция разыскивает причастных к убийству полицейского в Винницкой области

20 апреля 2024 10:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Полиция разыскивает лиц, причастных к убийству полицейского в Винницкой области
Место убийства. Фото: полиция Винницкой области / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

После произошедшего в Гайсинском районе Винницкой области в ночь на 20 апреля полиция активно разыскивает лиц, совершивших нападение на правоохранителей. От полученных травм один полицейский погиб, другой получил ранения.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

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По данным правоохранителей, в два часа ночи полицейские остановили для проверки автомобиль темного цвета в Гайсинском районе. В машине находились двое мужчин, внезапно открывших огонь по полицейским. В результате этого нападения 20-летний полицейский получил смертельные ранения, а его напарник ранен.

После происшествия на территории Винницкой и Одесской областей была объявлена полицейская операция. Усилиями оперативных служб удалось установить лиц, вероятно, причастных к совершению этого ужасного преступления. Ориентировка на этих лиц разослана во все региональные подразделения Национальной полиции.

Полиция продолжает принимать все возможные меры по задержанию преступников и ведет активное расследование этого дела.

Полиция разыскивает причастных к убийству полицейского в Винницкой области - фото 1
Сообщение полиции Винницкой области. Фото: скриншот

Напомним, что в Винницкой области неизвестные лица в камуфляже совершили нападение на полицейских.

Также мы писали о том, что в Одесской области полиция задержала мужчину, который на пьяную голову убил своего товарища из-за ревности к гражданской жене. Оказалось, что фигурант ранее был осужден и отбывал наказание за разбойное нападение.

убийство
полиция
Винницкая область
розыск

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