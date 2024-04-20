Убийство полицейского в Винницкой области — в автомобиле с правоохранителями был гражданский мужчина

Автомобиль патрульной полиции на месте стрельбы. Фото: Полиция Винницкой области

В автомобиле со стражами порядка, по которым открыли стрельбу в Винницкой области в ночь на 20 апреля был гражданский мужчина. Полицейские везли его на освидетельствование.

Об этом в субботу, 20 апреля, в комментарии "Суспільному" сообщила спикер Нацполиции Винницкой области Зарина Маевская.

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Ночью 20 апреля полицейские дважды выезжали на сообщения о совершении домашнего насилия. Сначала они просто составили на нарушителя протокол, но через 20 минут на него снова поступила жалоба.

"Этот мужчина пытался совершить драку с родственниками и оказал неповиновение работникам полиции, поэтому они забрали его с собой, чтобы повезти на освидетельствование и составить протокол", — отметила Зарина Маевская.

В момент нападения преступников на правоохранителей этот нарушитель также находился в автомобиле, однако не пострадал.

Напомним, правоохранители разыскивают мужчин, которые ночью 20 апреля открыли огонь по полицейским в Гайсинском районе Винницкой области. В результате этой стрельбы 20-летний правоохранитель погиб, а его напарник получил ранение.

Позже в Генштабе сообщили, что к преступлению могут быть причастны бойцы одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

По состоянию на вечер 20 апреля поиски убийц продолжаются, а вот их автомобиль правоохранители уже нашли в Винницкой области. Также на месте, где преступники покинули авто, обнаружили боевые припасы.