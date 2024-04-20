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На Вінниччині знайшли машину військових, які розстріляли поліцейського — фото

20 квітня 2024 20:17
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Вінниччині знайшли машину військових, які розстріляли поліцейського — фото
Машина поліцейських. Фото: Національна поліція
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Транспортний засіб, який використовували нападники на поліцейських, був знайдений у Вінницькій області. Проте самих зловмисників досі розшукують.

Про це повідомив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Олексій Рихлюк в ефірі телемарафону у суботу, 20 квітня.

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На місці, де було виявлено автомобіль, також знайшли військові боєприпаси. Зараз ведуться пошукові операції в Вінницькій та прилеглих областях для виявлення місцезнаходження підозрюваних.

Машина нападників. Фото: місцеві пабліки
Машина нападників. Фото: місцеві пабліки
Машина нападників. Фото: місцеві пабліки
Машина нападників. Фото: місцеві пабліки
Машина нападників. Фото: місцеві пабліки
Машина нападників. Фото: місцеві пабліки
Машина нападників. Фото: місцеві пабліки
Машина нападників. Фото: місцеві пабліки

У місцевих пабліках розповсюджують фото нібито покинутого автомобіля вбивць поліцейського на Вінниччині.

Нагадаємо, що на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент, за повідомленням, трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь.

Раніше ми писали, що у Генштабі підтвердили, що на ймовірному відео розстрілу патрульних на Вінниччині, яке поширюють ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї з частин ЗСУ.

вбивство
поліція
Вінницька область
військові
Нацполіція

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