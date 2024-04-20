На Вінниччині знайшли машину військових, які розстріляли поліцейського — фото
Транспортний засіб, який використовували нападники на поліцейських, був знайдений у Вінницькій області. Проте самих зловмисників досі розшукують.
Про це повідомив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Олексій Рихлюк в ефірі телемарафону у суботу, 20 квітня.
Автомобіль нападників знайшли
На місці, де було виявлено автомобіль, також знайшли військові боєприпаси. Зараз ведуться пошукові операції в Вінницькій та прилеглих областях для виявлення місцезнаходження підозрюваних.
У місцевих пабліках розповсюджують фото нібито покинутого автомобіля вбивць поліцейського на Вінниччині.
Нагадаємо, що на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент, за повідомленням, трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь.
Раніше ми писали, що у Генштабі підтвердили, що на ймовірному відео розстрілу патрульних на Вінниччині, яке поширюють ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї з частин ЗСУ.
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