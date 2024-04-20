В Винницкой области нашли машину военных, расстрелявших полицейского — фото
Транспортное средство, которое использовали нападающие на полицейских, было найдено в Винницкой области. Однако самих злоумышленников до сих пор разыскивают.
Об этом сообщил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Алексей Рыхлюк в эфире телемарафона в субботу, 20 апреля.
Автомобиль нападавших нашли
На месте, где обнаружен автомобиль, также нашли военные боеприпасы. В настоящее время ведутся поисковые операции в Винницкой и близлежащих областях по выявлению местонахождение подозреваемых.
В местных пабликах распространяют фото якобы заброшенного автомобиля убийц полицейского в Винницкой области.
Напомним, что в Винницкой области неизвестные лица в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент, по сообщению, произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь.
Ранее мы писали, что в Генштабе подтвердили, что на вероятном видео расстреле патрульных в Винницкой области, которое распространяют СМИ, присутствуют военнослужащие одной из частей ВСУ.
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