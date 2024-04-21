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Подозреваемые в расстреле полицейских в Винницкой области пытались бежать за границу, — Нацполиция

21 апреля 2024 19:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Подозреваемые в расстреле полицейских в Винницкой области пытались бежать за границу, — Нацполиция
Задержание нападающих на правоохранителей. Фото: Нацполиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, подозреваемые в расстреле правоохранителей в Винницкой области, собирались бежать за границу. Чтобы их поймать были задействованы все подразделения полиции области.

Об этом сообщили в Национальной полиции в воскресенье, 21 апреля.

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"Все силы и подразделения полиции были задействованы в раскрытии преступления и установлении местонахождения нападающих. В результате сложной и успешной полицейской операции нападавшие были задержаны", — говорится в сообщении.

Злоумышленники прятались в заброшенном здании на территории Одесской области и собирались покинуть территорию Украины.

Задержанные объясняют нападение на полицейских тем, что перевозили боевые гранаты. Действительно ли это так устанавливает следствие. Кроме того, Служба безопасности Украины проверяет их причастность мужчин к деятельности диверсионно-разведывательных групп российских захватчиков.

В полиции также сообщили, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разыскали автомобиль злоумышленников. В нем были обнаружены следы крови, свидетельствовавшие о том, что один из нападавших был ранен.

Кроме того, полицейские изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства.

нападение на полицейских
Спецназовец задержал нападающего. Фото: Нацполиция
нападение на полисмена
Следственные действия правоохранителей. Фото: Нацполиция
нападение на полицию
Правоохранитель возле автомобиля злоумышленников. Фото: Нацполиция

Ранее мы рассказывали, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области — им грозит пожизненное заключение. Известно, что это двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет. Они уроженцы Винницкой области.

Напомним, что в Винницкой области неизвестные лица в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент, по сообщению, произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь. Позже в сети появилось видео с бодикамеры.

Позже в Генеральном штабе подтвердили, что на вероятном видео расстреле патрульных в Винницкой области, которое распространяют СМИ, присутствуют военнослужащие одной из частей ВСУ. Они принадлежат к Сухопутным войскам.

ВСУ
нападение
Украина
самоубийство
Нацполиция

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