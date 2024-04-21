Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Убийцы полицейского в Винницкой области могли везти боекомплекты для терактов, — соцсети arrow

Убийцы полицейского в Винницкой области могли везти боекомплекты для терактов, — соцсети

21 апреля 2024 19:52
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Убийцы полицейского в Винницкой области могли везти боекомплекты для терактов, — соцсети
Задержание нападающих на правоохранителей. Фото: Нацполиция
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Появляются новые версии касательно убийц полицейского в Винницкой области. В частности, говорится, что это очередные "ждуны" под прикрытием.

Об этом сообщают пользователи соцсетей в воскресенье, 21 апреля.

Читайте также:

Что еще говорят об убийцах полицейского в Винницкой области

Также в разных пабликах обсуждается, что задержанные активно сотрудничали с попами УПЦ МП.

Скриншот из Телеграмм-канала, убийцы полицейского
Скриншот из Telegram

Еще одной из версий является то, что подозреваемые увозили боеприпасы для будущих терактов в Украине.

убийцы полицейских, скриншот из Телеграмм
Скриншот из Instagram подозреваемых

Ранее мы сообщали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, подозреваемые в расстреле правоохранителей в Винницкой области, собирались бежать за границу. Чтобы их поймать были задействованы все подразделения полиции области.

Также мы писали, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области — им грозит пожизненное заключение. Известно, что это двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет. Они уроженцы Винницкой области.

ВСУ
Винница
полиция
убийца
Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд