Убийцы полицейского в Винницкой области могли везти боекомплекты для терактов, — соцсети
Появляются новые версии касательно убийц полицейского в Винницкой области. В частности, говорится, что это очередные "ждуны" под прикрытием.
Об этом сообщают пользователи соцсетей в воскресенье, 21 апреля.
Что еще говорят об убийцах полицейского в Винницкой области
Также в разных пабликах обсуждается, что задержанные активно сотрудничали с попами УПЦ МП.
Еще одной из версий является то, что подозреваемые увозили боеприпасы для будущих терактов в Украине.
Ранее мы сообщали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, подозреваемые в расстреле правоохранителей в Винницкой области, собирались бежать за границу. Чтобы их поймать были задействованы все подразделения полиции области.
Также мы писали, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области — им грозит пожизненное заключение. Известно, что это двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет. Они уроженцы Винницкой области.
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