F-16 для Украины — Дания передаст еще одну партию самолетов

Дания передаст Украине еще одну партию самолетов F-16 — известны сроки
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна передаст Украине еще одну партию истребителей F-16 уже к концу этого года. Точная дата и количество самолетов в новых поставках остаются засекреченными по соображениям оперативной безопасности.
Об этом сообщает издание DR.
F-16 для Украины
Поульсен заявил, что первый истребитель F-16 Украины был передан в августе 2024 года. Однако в целом Дания обязалась поставить 19 таких самолетов.
"Во второй половине 2024 года будет передана еще одна партия F-16", — подтвердил он.
Точное количество самолетов, которые поступят в Украину, министр не назвал в целях безопасности.
Напомним, несколько дней назад украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16 в Румынии. Речь идет о самолетах, переданных Нидерландами. Румыния будет финансировать обучение пилотов и связанные с этим потребности из собственного госбюджета.
Ранее Нидерланды анонсировали передачу компонентов для украинских F-16. Также украинские летчики получат к машинам ракеты класса "воздух-воздух". В Минобороны страны подчеркнули, что стоимость пакета помощи составляет 80 миллионов евро.
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