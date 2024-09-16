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Дания передаст Украине еще одну партию самолетов F-16 — известны сроки

16 сентября 2024 15:24
Катерина Османская - Редактор
F-16 для Украины — Дания передаст еще одну партию самолетов
Истребитель F-16 в небе. Фото: REUTERS/Ann Wang
Катерина Османская - Редактор

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна передаст Украине еще одну партию истребителей F-16 уже к концу этого года. Точная дата и количество самолетов в новых поставках остаются засекреченными по соображениям оперативной безопасности.

Об этом сообщает издание DR.

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Поульсен заявил, что первый истребитель F-16 Украины был передан в августе 2024 года. Однако в целом Дания обязалась поставить 19 таких самолетов.

"Во второй половине 2024 года будет передана еще одна партия F-16", — подтвердил он.

Точное количество самолетов, которые поступят в Украину, министр не назвал в целях безопасности.

Напомним, несколько дней назад украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16 в Румынии. Речь идет о самолетах, переданных Нидерландами. Румыния будет финансировать обучение пилотов и связанные с этим потребности из собственного госбюджета.

Ранее Нидерланды анонсировали передачу компонентов для украинских F-16. Также украинские летчики получат к машинам ракеты класса "воздух-воздух". В Минобороны страны подчеркнули, что стоимость пакета помощи составляет 80 миллионов евро.

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