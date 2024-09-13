Українські пілоти розпочали навчання на F-16 у Румунії
Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16 у Румунії. Йдеться про літаки, які передали Нідерланди.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після телефонної розмови з румунським колегою Анджелом Тилваром.
Навчання пілотів у Румунії
Умєров зазначив, що в українському небі буде більше F-16.
"Група наших пілотів вже проходить навчання в Румунії", — йдеться у повідомленні.
Йдеться про надані Нідерландами літаки F-16, які переправили до Румунії в тренувальний центр у Фетешті. Українці не будуть сідати за штурвал румунських літаків.
Румунія фінансуватиме навчання пілотів та пов'язані з цим потреби з власного держбюджету.
В середньому навчання пілотів на літаках F-16 триває шість місяців, тож вони повернуться в Україну на початку наступного року.
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