У Румунії українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16

Винищувач F-16. Ілюстративне фото: Міноборони Румунії

Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16 у Румунії. Йдеться про літаки, які передали Нідерланди.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після телефонної розмови з румунським колегою Анджелом Тилваром.

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Умєров зазначив, що в українському небі буде більше F-16.

"Група наших пілотів вже проходить навчання в Румунії", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про надані Нідерландами літаки F-16, які переправили до Румунії в тренувальний центр у Фетешті. Українці не будуть сідати за штурвал румунських літаків.

Румунія фінансуватиме навчання пілотів та пов'язані з цим потреби з власного держбюджету.

В середньому навчання пілотів на літаках F-16 триває шість місяців, тож вони повернуться в Україну на початку наступного року.