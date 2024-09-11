Теракт 11 вересня у США — що відомо про трагедію та скільки загинуло українців

Другий літак наближається до Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Фото: Kent Kobersteen / Time

11 вересня 2001 року стало одним з найтрагічніших днів в історії США та світу загалом. Цього дня відбулася серія терористичних атак, які здійснила радикальна ісламістська організація "Аль-Каїда".

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Захоплення літаків

Чотири комерційні літаки були захоплені терористами, два з яких спрямували на башти-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, а третій — на будівлю Пентагону у Вашингтоні.

Четвертий літак впав у полі в штаті Пенсильванія після того, як пасажири намагалися перехопити контроль у терористів.

Рейс 11 American Airlines. Літак вилетів з Бостона о 7:59 ранку, був захоплений о 8:14 ранку і врізався в Північну вежу о 8:46 ранку.

Літак вилетів з Бостона о 7:59 ранку, був захоплений о 8:14 ранку і врізався в Північну вежу о 8:46 ранку. Рейс 175 United Airlines. Літак вилетів з Бостона о 8:14 ранку, був захоплений о 8:42 ранку і врізався в Південну вежу о 9:03 ранку.

Літак вилетів з Бостона о 8:14 ранку, був захоплений о 8:42 ранку і врізався в Південну вежу о 9:03 ранку. Рейс 77 American Airlines. Літак вилетів з Вашингтона о 8:20 ранку, був захоплений о 8:51 ранку і врізався в Пентагон о 9:37 ранку.

Літак вилетів з Вашингтона о 8:20 ранку, був захоплений о 8:51 ранку і врізався в Пентагон о 9:37 ранку. Рейс 93 United Airlines. Літак вилетів з Ньюарка о 8:42 ранку, був захоплений о 9:28 ранку і впав у полі біля Шанксвілла о 10:03 ранку.

Рейс 175 United Airlines наближається до південної вежі Всесвітнього торгового центру. Фото: AFP

Хто загинув

Внаслідок атак загинули майже 3000 людей, включаючи пасажирів літаків, працівників офісів, рятувальників та випадкових перехожих. Трагедія забрала життя громадян з понад 90 країн.

Серед жертв теракту є 12 осіб українського походження:

Олена Белеловська (Україна, Київ), емігрувала до США 1993 року

Олександр Брагінський (Україна, Одеса), емігрував до США 1979 року

Марина Геруберг (Україна, Одеса), емігрувала до США 1984 року

Геннадій Боярський (Україна, Львів), емігрував до США 1978 року

Юрій Мучинський (Україна), емігрував до США 1994 року

Володимир Савінкін (Україна, Одеса), емігрував до США 1996 року

Борис Халіф (Україна), емігрував до США 1979 року

Людмила Ксідо (Україна, Одеса), емігрувала до США 1979 року

Ігор Зукерман (Україна), емігрував до США 1992 року

Тетяна Бакалінська (Україна, Біла Церква), емігрувала до США 1994 року

Іван Скала, українець, народився у США

Олег Венгерчук, українець, народився у США

"Меморіал 11 вересня". Фото: The New York Times

Що відомо про "вежі близнюки"

Вежі побудували в 1973 році, і до 11 вересня ці будівлі були найвищими у світі.

Висота "Північної вежі" Всесвітнього торгового центру становила 417 метрів, а "Південної вежі" — 415 метрів.

Дизайнери та інженери-конструктори врахували наслідки зіткнення з комерційним літаком і вважали, що конструкції не впадуть, якщо така подія станеться.

Але, коли 11 вересня два Boeing 767 зі швидкістю 700 і 900 км/год врізалися в опори, сценарій був зовсім іншим.

Вежі-близнюки у 1980 році. Фото: Wikipedia

Наслідки

Ця подія змінила світ назавжди, запустивши глобальну війну проти тероризму.

7 жовтня 2001 року США розпочали операцію "Нескорена свобода" в Афганістані, щоб знищити бази "Аль-Каїди" та покарати тих, хто стояв за атаками.

Теракти мали значний економічний вплив, зокрема на авіаційну промисловість та страхові компанії. Крім того, вони змусили уряди переглянути стратегії захисту критичної інфраструктури та забезпечення безпеки.

Після терактів над Манхеттеном здіймається дим. Фото: AP

Пам'ять

Щороку 11 вересня проводяться пам'ятні заходи по всьому світу.

У Нью-Йорку на місці колишніх башт-близнюків створено меморіальний комплекс, що символізує трагедію й непохитну силу людського духу.

Національний меморіал і музей 11 вересня. Фото: NYC Tourism

Архівні відеокадри

У 2024 році з'явилося перше відео у високій якості, на якому в деталях видно момент обвалу торгового центру.

Відео зняв японець на професійну камеру, після чого плівка зникла на 23 роки.

На іншому відео можна побачити реакцію пасажирів одного з американських літаків, яким щойно повідомили про теракти.

"Вони зруйнували обидві вежі Всесвітнього торгового центру, обидві вежі повністю зруйновані", — сказав командир літака пасажирам.

Кореспондент Метт Мігер з Inside Edition був одним із перших на місці події, коли сотні людей тікали з веж, що руйнувалися.

Йому вдалося зафіксувати на відео майже апокаліптичні сцени.

Ще один свідок зафільмував момент, коли перший літак врізається в одну з веж.