Теракт 11 сентября в США — что известно о трагедии и сколько погибло украинцев

Второй самолет приближается к Всемирному торговому центру в Нью-Йорке. Фото: Kent Kobersteen/Time

11 сентября 2001 года стало одним из самых трагических дней в истории США и мира в целом. В этот день состоялась серия террористических атак, которые совершила радикальная исламистская организация "Аль-Каида".

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Захват самолетов

Четыре коммерческих самолета были захвачены террористами, два из которых были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — на здание Пентагона в Вашингтоне.

Четвертый самолет упал в поле в штате Пенсильвания после того, как пассажиры пытались перехватить контроль у террористов.

Рейс 11 American Airlines. Самолет вылетел из Бостона в 7:59 утра, был захвачен в 8:14 утра и врезался в Северную башню в 8:46 утра.

Самолет вылетел из Бостона в 7:59 утра, был захвачен в 8:14 утра и врезался в Северную башню в 8:46 утра. Рейс 175 United Airlines. Самолет вылетел из Бостона в 8:14 утра, был захвачен в 8:42 утра и врезался в Южную башню в 9:03 утра.

Самолет вылетел из Бостона в 8:14 утра, был захвачен в 8:42 утра и врезался в Южную башню в 9:03 утра. Рейс 77 American Airlines. Самолет вылетел из Вашингтона в 8:20 утра, был захвачен в 8:51 утра и врезался в Пентагон в 9:37 утра.

Самолет вылетел из Вашингтона в 8:20 утра, был захвачен в 8:51 утра и врезался в Пентагон в 9:37 утра. Рейс 93 United Airlines. Самолет вылетел из Ньюарка в 8:42 утра, был захвачен в 9:28 утра и упал в поле у Шанксвилла в 10:03 утра.

Рейс 175 United Airlines приближается к Южной башне Всемирного торгового центра. Фото: AFP

Кто погиб

В результате атак погибли почти 3000 человек, включая пассажиров самолетов, сотрудников офисов, спасателей и случайных прохожих. Трагедия унесла жизни граждан из более чем 90 стран.

Среди жертв теракта есть 12 человек украинского происхождения:

Елена Белеловская (Украина, Киев), эмигрировала в США в 1993 году

Александр Брагинский (Украина, Одесса), эмигрировал в США в 1979 году

Марина Геруберг (Украина, Одесса), эмигрировала в США в 1984 году

Геннадий Боярский (Украина, Львов), эмигрировал в США в 1978 году

Юрий Мучинский (Украина), эмигрировал в США в 1994 году

Владимир Савинкин (Украина, Одесса), эмигрировал в США в 1996 году

Борис Халиф (Украина), эмигрировал в США в 1979 году

Людмила Ксидо (Украина, Одесса), эмигрировала в США в 1979 году

Игорь Зукерман (Украина), эмигрировал в США в 1992 году

Татьяна Бакалинская (Украина, Белая Церковь), эмигрировала в США в 1994 году

Иван Скала украинец, родился в США

Олег Венгерчук украинец, родился в США

"Мемориал 11 сентября". Фото: The New York Times

Что известно о "башнях близнецах"

Башни построили в 1973 году, и к 11 сентября эти здания были самыми высокими в мире.

Высота "Северной башни" Всемирного торгового центра составляла 417 метров, а "Южной башни" — 415 метров.

Дизайнеры и инженеры-конструкторы учли последствия столкновения с коммерческим самолетом и считали, что конструкции не упадут, если такое событие произойдет.

Но когда 11 сентября два Boeing 767 со скоростью 700 и 900 км/ч врезались в опоры, сценарий был совсем другим.

Башни-близнецы в 1980 году. Фото: Wikipedia

Последствия

Это событие изменило мир навсегда, запустив глобальную войну против терроризма.

7 октября 2001 года США приступили к операции "Непокоренная свобода" в Афганистане, чтобы уничтожить базы "Аль-Каиды" и наказать тех, кто стоял за атаками.

Теракты оказали значительное экономическое влияние, в частности на авиационную промышленность и страховые компании. Кроме того, они вынудили правительства пересмотреть стратегии защиты критической инфраструктуры и обеспечения безопасности.

После терактов над Манхэттеном поднимается дым. Фото: AP

Память

Ежегодно 11 сентября проходят памятные мероприятия по всему миру.

В Нью-Йорке на месте бывших башен-близнецов создан мемориальный комплекс, символизирующий трагедию и силу человеческого духа.

Национальный мемориал и музей 11 сентября. Фото: NYC Tourism

Архивные видеокадры

В 2024 году появилось первое видео в высоком качестве, на котором в деталях виден момент обрушения торгового центра.

Видео снял японец на профессиональную камеру, после чего пленка исчезла на 23 года.

На другом видео можно увидеть реакцию пассажиров одного из американских самолетов, которым только что сообщили о терактах.

"Они разрушили обе башни Всемирного торгового центра, обе башни полностью разрушены", — сказал командир самолета пассажирам.

Корреспондент Мэтт Мигер из Inside Edition был одним из первых на месте происшествия, когда сотни людей убегали из разрушающихся башен.

Ему удалось запечатлеть на видео почти апокалиптические сцены.

Еще один свидетель запечатлел момент, когда первый самолет врезается в одну из башен.