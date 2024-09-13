В Румынии украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16

Истребитель F-16. Иллюстративное фото: Минобороны Румынии

Украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16 в Румынии. Речь идет о самолетах, переданных Нидерландами.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров после телефонного разговора с румынским коллегой Анджелом Тилваром.

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Умеров отметил, что в украинском небе будет больше F-16.

"Группа наших пилотов уже проходит обучение в Румынии", — говорится в сообщении.

Речь идет о предоставленных Нидерландами самолетах F-16, которые переправили в Румынию в тренировочный центр в Фетеште. Украинцы не будут садиться за штурвал румынских самолетов.

Румыния будет финансировать обучение пилотов и связанные с этим потребности из собственного госбюджета.

В среднем обучение пилотов на самолетах F-16 длится шесть месяцев, поэтому они вернутся в Украину в начале следующего года.