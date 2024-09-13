Украинские пилоты начали обучение на F-16 в Румынии
Украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16 в Румынии. Речь идет о самолетах, переданных Нидерландами.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров после телефонного разговора с румынским коллегой Анджелом Тилваром.
Обучение пилотов в Румынии
Умеров отметил, что в украинском небе будет больше F-16.
"Группа наших пилотов уже проходит обучение в Румынии", — говорится в сообщении.
Речь идет о предоставленных Нидерландами самолетах F-16, которые переправили в Румынию в тренировочный центр в Фетеште. Украинцы не будут садиться за штурвал румынских самолетов.
Румыния будет финансировать обучение пилотов и связанные с этим потребности из собственного госбюджета.
В среднем обучение пилотов на самолетах F-16 длится шесть месяцев, поэтому они вернутся в Украину в начале следующего года.
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