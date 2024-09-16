F-16 для України — Данія передасть ще одну партію літаків

Винищувач F-16 в небі. Фото: REUTERS/Ann Wang

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16 вже до кінця цього року. Точна дата і кількість літаків у нових поставках залишаються засекреченими з міркувань оперативної безпеки.

Про це повідомляє видання DR.

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Поульсен заявив, що перший винищувач F-16 Україні передали у серпні 2024 року. Однак, загалом Данія зобов'язалася поставити 19 таких літаків.

"У другій половині 2024 року буде передано ще одну партію F-16", — підтвердив він.

Точну кількість літаків, які надійдуть в Україну міністр не назвав в цілях безпеки.

Нагадаємо, кілька днів тому українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16 у Румунії. Йдеться про літаки, які передали Нідерланди. Румунія фінансуватиме навчання пілотів та пов'язані з цим потреби з власного держбюджету.

Раніше Нідерланди анонсували передачу компонентів для українських F-16. Також українські льотчики отримають до машин ракети класу "повітря-повітря". У Міноборони країни підкреслили, що вартість пакета допомоги складає 80 мільйонів євро.