Спустя три года — США отменят запрет на продажу оружия Саудовской Аравии

Парад Вооруженных сил Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Фото: ЕРА

В Белом доме решили снять запрет на продажу американского наступательного оружия Саудовской Аравии. Это первое принятое решение после трехлетнего запрета от Вашингтона, чтобы Эр-Рияд прекратил войну в Йемене.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

Читайте также:

США будут торговать оружием с Саудовской Аравией

Как стало известно, в Госдепе заявили о разблокировании продажи арабскому королевству ракет "земля-воздух", название которых там не раскрывают.

"Мы будем рассматривать новые передачи на типовой индивидуальной основе в соответствии с политикой передачи обычных вооружений", — сообщил источник агентства в Госдепартаменте.

На этой неделе Белый дом проинформировал Конгресс о своем решении отменить запрет. Также источники в Конгрессе на правах анонимности добавили, что продажи могут возобновиться на следующей неделе, а уже 9 августа Вашингтон начал посылать сообщения о продаже.

"Саудовская Аравия выполнила свою часть соглашения, и мы готовы выполнить свою", — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена на правах анонимности.

Согласно законодательству США, основные международные соглашения по оружию должны рассмотреть конгрессмены, прежде чем они станут окончательными. В последние годы американские чиновники около трех лет не посылали военную помощь Саудовской Аравии, ссылаясь на проблемы Эр-Рияда с жертвами гражданских лиц во время кампании в Йемене и ряд нарушений прав человека.